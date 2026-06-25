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22:03, 25 июня 2026Экономика

Желающим сделать огород на балконе дали совет

Садовод Зеленцов: Начинающим стоит сажать на балконе укроп, мяту и салат
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: сгенерировано в Midjourney

Некоторые виды овощей, ягод и зелени удастся вырастить в городской квартире. Советы россиянам, которые хотят сделать огород на балконе, дал садовник Григорий Зеленцов в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, для начинающих хорошо подойдут такие растения, как укроп, петрушка, базилик, мята, салаты и зеленый лук. При достаточном освещении, уточнил он, удастся получить урожай компактных сортов томатов, сладкого перца, огурцов и клубники. Для досветки Зеленцов порекомендовал использовать светодиодные фитолампы, которые подключают к таймеру на 12-14 часов в сутки.

Садовник призвал не пытаться сразу создать полноценный мини-огород, а вместо этого начать с двух-трех неприхотливых растений, например, зелени. «Она быстро растет, не требует сложного ухода, а первый урожай можно получить уже через несколько недель», — пояснил специалист. При выборе подходящего сорта овощей он предложил остановиться на дающих более стабильный урожай балконных и карликовых.

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Среди частых ошибок эксперт выделил использование слишком маленьких горшков и перегрев растений на застекленных балконах. «Многие боятся, что растениям будет холодно, но они чаще страдают от жары. Из-за перегрева томаты сбрасывают цветки, а зелень становится жесткой и теряет вкус. Регулярное проветривание иногда важнее полива», — поделился информацией Зеленцов. Он добавил, что урожайность может зависеть от этажа: на высоте растения чаще страдают от ветра, так что контейнеры стоит размещать у стен либо использовать защитные экраны.

Ранее агроном Алексей Куренин перечислил основные ошибки новичков при выращивании рассады. По словам специалиста, чаще всего неопытные садоводы портят рассаду слишком ранним или слишком поздним посевом.

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