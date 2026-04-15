Россиянам назвали сорта помидоров для выращивания на балконе

Агроном Абрамова: Для балкона подойдут томаты сорта Пиколино

Для выращивания на подоконниках существуют специальные сорта томатов. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Галина Абрамова.

Обычные высокорослые томаты для квартиры не подходят, поскольку они вытянутся, займут все пространство и почти не дадут плодов. Специалист объяснила, что для подоконника созданы специальные микрокарликовые и детерминантные сорта, рост вверх которых генетически останавливается после формирования определенного количества цветочных кистей. Это сорта Пиколино, Балконное чудо, Черри-каскад и другие компактные гибриды высотой 25-45 сантиметров.

Важно помнить, что томатам нужно не менее 12-14 часов светового дня и интенсивность около 160-240 мкмоль на квадратный метр в секунду.

На северном или западном окне без дополнительной подсветки растения будут вытягиваться и сбрасывать цветки. Оптимальным вариантом окажется южный подоконник в сочетании со светодиодной фитолампой. Важно, чтобы днем температура составляла 20-25 градусов Цельсия, ночью желательно 15-18 градусов: перепад температур стимулирует завязывание плодов.

Что касается горшка, он должен быть объемом не менее 5 литров, а грунт легким и с хорошим дренажем. Томаты придется опылять вручную: достаточно слегка встряхивать куст в период цветения два-три раза в неделю. Если соблюдать все условия, с одного растения реально получить 300-700 граммов плодов за сезон.

Ранее любителям рассады напомнили, что теплолюбивые сорта растений запрещено выносить на балкон, если ночью столбики термометров опускаются до отметки ниже нуля.