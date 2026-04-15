13:39, 15 апреля 2026

Россиянам назвали сорта помидоров для выращивания на балконе

Мария Черкасова

Фото: ANATOLY Foto / Shutterstock / Fotodom

Для выращивания на подоконниках существуют специальные сорта томатов. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Галина Абрамова.

Обычные высокорослые томаты для квартиры не подходят, поскольку они вытянутся, займут все пространство и почти не дадут плодов. Специалист объяснила, что для подоконника созданы специальные микрокарликовые и детерминантные сорта, рост вверх которых генетически останавливается после формирования определенного количества цветочных кистей. Это сорта Пиколино, Балконное чудо, Черри-каскад и другие компактные гибриды высотой 25-45 сантиметров.

Важно помнить, что томатам нужно не менее 12-14 часов светового дня и интенсивность около 160-240 мкмоль на квадратный метр в секунду.

Материалы по теме:
У дачников начнут отнимать участки за невырубленные деревья. От каких деревьев нужно избавиться, чтобы не нарваться на штраф?
У дачников начнут отнимать участки за невырубленные деревья.От каких деревьев нужно избавиться, чтобы не нарваться на штраф?
1 марта 2026
Россияне полюбили строить дачи из морских контейнеров. Почему модное жилье оказалось опасно для жизни?
Россияне полюбили строить дачи из морских контейнеров.Почему модное жилье оказалось опасно для жизни?
8 апреля 2026

На северном или западном окне без дополнительной подсветки растения будут вытягиваться и сбрасывать цветки. Оптимальным вариантом окажется южный подоконник в сочетании со светодиодной фитолампой. Важно, чтобы днем температура составляла 20-25 градусов Цельсия, ночью желательно 15-18 градусов: перепад температур стимулирует завязывание плодов.

Что касается горшка, он должен быть объемом не менее 5 литров, а грунт легким и с хорошим дренажем. Томаты придется опылять вручную: достаточно слегка встряхивать куст в период цветения два-три раза в неделю. Если соблюдать все условия, с одного растения реально получить 300-700 граммов плодов за сезон.

Ранее любителям рассады напомнили, что теплолюбивые сорта растений запрещено выносить на балкон, если ночью столбики термометров опускаются до отметки ниже нуля.

    ВСУ ударили дронами по крупному промышленному городу в России. Власти заявили о террористической атаке, есть жертвы

    Страна Европы перешла на азербайджанскую нефть вместо российской

    Шансы на смену курса США по Украине оценили

    Популярный препарат неожиданно оказался полезен для печени

    В России прокомментировали работу над созданием европейского аналога НАТО

    Российского производителя лифтов собрались обанкротить

    Долина назвала свой райдер скромным

    Украина предъявила претензии Израилю за покупку зерна у России

    Криминалист привел еще одну версию пропажи лично награжденного Путиным Героя России

    Между обращением Бони к Путину и новостями об ослаблении блокировок интернета нашли связь

    Все новости
