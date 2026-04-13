Любителям рассады рассказали о губительной для растений ошибке

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:11, 13 апреля 2026

Агроном Абрамова: Теплолюбивые растения опасно выносить на балкон при минусе
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Теплолюбивые сорта растений запрещено выносить на балкон, если ночью столбики термометров опускаются до отметки ниже нуля. О губительной для растений ошибке в разговоре с «Газетой.Ru» предупредила доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук Галина Абрамова.

Специалист объяснила, что растения делятся на теплолюбивые и холодостойкие, и между ними — принципиальная разница в реакции на заморозки. Не вынесут даже кратковременного снижения температуры до минус 1-2 градусов Цельсия томаты, перец, баклажаны, огурцы и кабачки. Что касается закаливания, оно работает только для холодостойких видов и может повысить лишь устойчивость к низким плюсовым температурам.

Капустные же культуры (белокочанной, брокколи, кале, кольраби) можно закалять. После постепенного приучения к холоду они выдерживают температуру и до минус 3-6 градусов из-за накапливания сахаров и использования специальных молекулярных механизмов защиты клеток.

Лук, шпинат, морковь, свекла тоже относительно устойчивы на стадии рассады, добавила агроном.

На застекленных балконах, где температура обычно на 5-10 градусов выше уличной, допустимо держать холодостойкую рассаду. Теплолюбивые культуры лучше выносить на открытый воздух только тогда, когда ночная температура стабильно держится выше плюс 10 градусов, подытожила специалист. При риске заморозка помогает укрывной материал, однако для томатов и перца надежнее просто занести горшки в помещение.

Ранее дачникам напомнили, что при высадке в почву томатов, перца и баклажанов температура почвы должна быть не ниже 15 градусов. Температура воздуха не должна опускаться ниже отметки в плюс 10 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok