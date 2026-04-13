Любителям рассады рассказали о губительной для растений ошибке

Агроном Абрамова: Теплолюбивые растения опасно выносить на балкон при минусе

Теплолюбивые сорта растений запрещено выносить на балкон, если ночью столбики термометров опускаются до отметки ниже нуля. О губительной для растений ошибке в разговоре с «Газетой.Ru» предупредила доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук Галина Абрамова.

Специалист объяснила, что растения делятся на теплолюбивые и холодостойкие, и между ними — принципиальная разница в реакции на заморозки. Не вынесут даже кратковременного снижения температуры до минус 1-2 градусов Цельсия томаты, перец, баклажаны, огурцы и кабачки. Что касается закаливания, оно работает только для холодостойких видов и может повысить лишь устойчивость к низким плюсовым температурам.

Капустные же культуры (белокочанной, брокколи, кале, кольраби) можно закалять. После постепенного приучения к холоду они выдерживают температуру и до минус 3-6 градусов из-за накапливания сахаров и использования специальных молекулярных механизмов защиты клеток.

Лук, шпинат, морковь, свекла тоже относительно устойчивы на стадии рассады, добавила агроном.

На застекленных балконах, где температура обычно на 5-10 градусов выше уличной, допустимо держать холодостойкую рассаду. Теплолюбивые культуры лучше выносить на открытый воздух только тогда, когда ночная температура стабильно держится выше плюс 10 градусов, подытожила специалист. При риске заморозка помогает укрывной материал, однако для томатов и перца надежнее просто занести горшки в помещение.

Ранее дачникам напомнили, что при высадке в почву томатов, перца и баклажанов температура почвы должна быть не ниже 15 градусов. Температура воздуха не должна опускаться ниже отметки в плюс 10 градусов.