16:00, 13 апреля 2026

Россиян научили правильно высаживать рассаду в грунт

Агроном Петрук: Высаживайте рассаду в грунт при температуре почвы от 15 градусов
Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ

При высадке в почву таких культур, как томаты, перец и баклажаны, температура почвы должна составлять не ниже 15 градусов. Делать это правильно россиян научила кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН Вера Петрук в разговоре с агентством РИА Новости.

Агроном отметила, что, помимо температуры почвы, важно учитывать температуру воздуха. «Надо, чтобы ночная температура постоянно была не ниже 10 градусов», — поделилась информацией она. Петрук добавила, что измерить температуру почвы можно с помощью специальных почвенных градусников, которые следует погрузить в почву на 10 сантиметров.

В связи с тем, что в Сибири вероятность заморозков сохраняется до 10 июня, к высадке культур в этом регионе агроном порекомендовала приступать в первой декаде месяца. Специалист рассказала, что одной из первых на грядки высаживается земляника.

Ранее гендиректор «Агрофирмы Партнер» Василий Блокин-Мечталин заявил, что у дачников средней полосы России есть шанс вырастить в открытом грунте арбузы и дыни — предстоящее лето обещает быть жарким.

