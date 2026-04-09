Агроном рассказал о шансе дачников из средней полосы вырастить южные плоды

Агроном Блокин-Мечталин: Жарким летом можно вырастить арбуз в средней полосе

Дачники из средней полосы России имеют шанс вырастить в открытом грунте арбузы и дыни жарким летом. О том, как правильно это сделать, рассказал генеральный директор «Агрофирмы Партнер» Василий Блокин-Мечталин в беседе с газетой «Взгляд».

Так как предстоящее лето, по прогнозам синоптиков, будет жарким, россияне могут попробовать выращивание арбузов в расстил (горизонтальный метод) или на шпалере (вертикальным методом) в открытом грунте. При этом на начальном этапе специалист рекомендовал использовать временные укрытия, чтобы защитить рассаду от возможных возвратных холодов. Также он призвал не пренебрегать мульчированием для сохранения тепла в зоне корней.

«Дыни менее требовательны к условиям и легче адаптируются к погодным колебаниям, поэтому подходят даже тем, кто только начинает знакомство с бахчевыми культурами», — рассказал агроном. Он также напомнил, что дыня формирует урожай на боковых побегах, поэтому для получения хорошего результата растения необходимо правильно формировать, прищипывая основной стебель.

Высеивать на рассаду арбузы и дыни эксперт рекомендовал в мае. Высаживать растения в грунт можно будет уже через 14-18 дней после того, как появятся всходы. На это, по словам агронома, уходит около 10 дней. Однако конкретные сроки могут варьироваться в зависимости от погодных условий в регионе и особенностей текущего сезона.

«Отдельно отмечу роль лагенарии. Она используется как подвой для арбуза благодаря более мощной и устойчивой корневой системе, что особенно важно при холодной почве. Однако в условиях жаркого лета необходимость в прививке снижается. Тем не менее, если есть опасения по поводу возможных похолоданий, прививка на лагенарию остается надежным способом подстраховки – в том числе и при выращивании в открытом грунте», — добавил специалист.

Ранее агроном Владимир Викулов призвал дачников срочно рассадить друг от друга некоторые культуры. Так, кукурузу и тыкву нужно сажать дальше от остальных культур на даче. А влаголюбивые растения — огурцы, кабачки, патиссоны и капусту — необходимо разместить ближе к источнику воды.