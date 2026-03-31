13:08, 31 марта 2026Экономика

Дачников призвали срочно рассадить друг от друга некоторые культуры

Агроном Викулов: Кукурузу и тыкву нужно сажать дальше от остальных культур
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Nadzeya Pakhomava / Shutterstock / Fotodom

Кукурузу и тыкву нужно сажать дальше от остальных культур на даче. Срочно рассадить растения в разные концы участка призвал россиян агроном Владимир Викулов в беседе с «Москвой 24».

Основное правило при планировании огорода — не сажать каждый год на одну и ту же грядку одно и то же растение и в целом культуры из одного семейства, отметил эксперт. Так, друг за другом не стоит размещать пасленовые (томаты, картофель, баклажаны, перцы) или тыквенные (огурец, тыква).

«Дело в том, что почва сильно "устает" от одной культуры. Схожие растения употребляют и выделяют одинаковые вещества, поэтому на следующий год им будет сложно расти на той же земле», — пояснил Викулов.

При этом сами растения вряд ли могут угнетать друг друга, подчеркнул агроном. Однако важно заранее угадать, какие растения могут создавать тень для остальных. Поэтому кукурузу или тыкву лучше сажать вдали от других культур — на краю огорода. А влаголюбивые растения — огурцы, кабачки, патиссоны и капусту — необходимо разместить ближе к источнику воды на даче, добавил специалист.

Ранее россиян предупредили о наказании за наличие на даче запрещенных растений. Владельцам участка, у которых найдут такие культуры, грозит крупный штраф или даже уголовная ответственность.

