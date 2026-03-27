Россиянам пригрозили наказанием за неправильные растения на даче

За наличие неправильных растений на даче россияне рискуют получить крупные штрафы. Наказанием за запрещенные культуры на загородном участке пригрозил адвокат Московской коллегии адвокатов № 1, эксперт в сфере земельно-имущественных отношений Денис Кузнецов в беседе с Общественной Службой Новостей.
При этом в том числе речь идет о случаях, когда владелец участка не знал, что на его территории растут запрещенные растения и сам их не высаживал. Дачник может попробовать оспорить штраф, но вероятность успеха в этом деле невелика, считает юрист.
Особенно, если на даче большое количество запретных культур. «Например, от 10 кустов мака или конопли, — то это уже переходит в разряд уголовной ответственности. Но в таких количествах, как правило, люди целенаправленно выращивают, с умыслом», — подчеркнул Кузнецов.
