Экономика
15:23, 27 марта 2026Экономика

Россиянам пригрозили наказанием за неправильные растения на даче

Адвокат Кузнецов: За запрещенные растения на даче россиян грозит крупный штраф
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

За наличие неправильных растений на даче россияне рискуют получить крупные штрафы. Наказанием за запрещенные культуры на загородном участке пригрозил адвокат Московской коллегии адвокатов № 1, эксперт в сфере земельно-имущественных отношений Денис Кузнецов в беседе с Общественной Службой Новостей.

При этом в том числе речь идет о случаях, когда владелец участка не знал, что на его территории растут запрещенные растения и сам их не высаживал. Дачник может попробовать оспорить штраф, но вероятность успеха в этом деле невелика, считает юрист.

Особенно, если на даче большое количество запретных культур. «Например, от 10 кустов мака или конопли, — то это уже переходит в разряд уголовной ответственности. Но в таких количествах, как правило, люди целенаправленно выращивают, с умыслом», — подчеркнул Кузнецов.

Ранее дачникам назвали причины для сноса забора между соседями. Например, если установлены глухие ограждения.

