Дачникам назвали причины для сноса забора между соседями

Юрист Кудерко: Если забор затеняет чужой участок, ограждение заставят снести

Забор нередко становится поводом для судебных разбирательств у соседей по даче. Что может послужить законным поводом для сноса конструкции, агентству «Прайм» разъяснила адвокат Елена Кудерко.

Единые требования к высоте и прозрачности забора в российском законодательстве не прописаны, однако существуют рекомендательные нормы. Согласно им, участок стоит ограждать по периметру забором высотой 1,2-1,8 метра. Глухие ограждения закон разрешает исключительно со стороны улицы. Параметры для участков под индивидуальное жилищное строительство регулируются на региональном и муниципальном уровне.

Само по себе игнорирование рекомендаций не является основанием для сноса забора — должен быть зафиксирован факт нарушения прав соседа. К примеру, если глухой забор чрезмерно затеняет другой участок, нарушает нормы освещения или другие права жильца. Первоочередное значение имеют границы участка, закрепленные в ЕГРН. Забор допускается возводить либо строго по меже, согласовав это с соседом, либо с отступом вглубь собственного участка. В противном случае суд может взыскать штраф суммой от пяти до десяти тысяч рублей и постановить демонтировать ограждение.

Ранее садоводов предупредили о штрафах за сжигание мусора на участке. Нарушение норм пожарной безопасности карается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей, в случае действия особого противопожарного режима размер взыскания автоматически увеличивается до 10-20 тысяч рублей. Если нарушение стало причиной пожара, в его результате пострадал человек, либо был нанесен вред чужому имуществу, сумма штрафа составит от 40 до 50 тысяч рублей.