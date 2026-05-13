23:18, 13 мая 2026Россия

Путину передали горячий привет и большое уважение

Президент Бразилии Лула да Силва передал горячий привет Владимиру Путину
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Глава Нового банка развития БРИКС (НБР) Дилма Роуссефф во время переговоров в Москве передала президенту России Владимиру Путину приветствие от лидера Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Я хотела бы сказать также, что президент Лула передает Вам горячий привет, а также большое уважение», — отметила Роуссефф.

Роуссефф подчеркнула, что для нее большая честь встретиться с Путиным на территории России, а сама встреча очень важна с точки зрения Нового банка развития.

Дилма Роуссефф прибыла в Россию для участия в ежегодном заседании совета управляющих НБР, которое впервые пройдет в Москве 14-15 мая.

Ранее вице-президент Бразилии Жералду Жозе Родригес Алкмин Филью заявил о том, что его страна хочет расширить присутствие на российском рынке..

