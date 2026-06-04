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18:31, 4 июня 2026Спорт

Россиянка Андреева рассказала о мести украинской теннисистке

Россиянка Андреева рассказала о мести украинке Костюк после выхода в финал «Ролан Гаррос»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о мести украинке Марте Костюк после выхода в финал «Ролан Гаррос». Об этом она заявила в интервью после матча, оно доступно на YouTube-канале турнира.

«Рада, что удалось отомстить за финал в Мадриде и впервые выйти в финал турнира "Большого шлема". Я никогда не чувствовала себя такой счастливой, очень жду своего последнего матча в Париже», — отметила Андреева.

Также 19-летняя россиянка оценила, как для нее проходила игра. «Было очень ветрено, не могла понять, в какую сторону дует ветер. Но я сказала себе, что буду бороться и отдам все свои силы. Такой настрой помог мне выйти в финал», — признала теннисистка.

Победа над Костюк принесла Андреевой первый в карьере выход в финал турнира серии «Большого шлема». В решающем матче турнира она встретится с победителем противостояния между россиянкой Дианой Шнайдер и представительницей Польши Майей Хвалиньской.

Андреева впервые в карьере обыграла Костюк, до этого она дважды уступила ей. В последний раз это произошло в начале мая, в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

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