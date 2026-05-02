Теннисистка Андреева обратилась к украинке после поражения в финале турнира WTA

Теннисистка Андреева поздравила украинку Костюк с победой в финале турнира WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева поздравила украинку Марту Костюк после поражения в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA)‑1000 в Мадриде (Испания). Ее слова приводит «Чемпионат».

Во время церемонии награждения Андреева обратилась к Костюк и ее команде, подчеркнув высокий уровень ее игры. «Я хотела бы поздравить Марту и ее команду с этой потрясающей победой сегодня, а также с тем, как в целом складывается твой сезон», — отметила россиянка.

Восьмая ракетка мира уступила украинке со счетом 3:6, 5:7 и не смогла сдержать слез сразу после матча.

Для 23‑летней украинки титул в Мадриде стал крупнейшим в карьере. Андреева, в свою очередь, проиграла второй финал в карьере, ранее уступив в решающем матче в Нинбо‑2024.