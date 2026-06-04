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18:35, 4 июня 2026Экономика

Слова Силуанова о возможности России погасить внешний долг оценили

Экономист Прокофьев заявил, что Россия выступает кредитором для других стран
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Экономист Дмитрий Прокофьев в эфире «Радио КП» прокомментировал заявление министра финансов России Антона Силуанова о достижении РФ финансового суверенитета и ее способности в обозримом будущем полностью рассчитаться по государственному внешнему долгу.

Эксперт отметил, что финансовый суверенитет страны в первую очередь связан с ее способностью самостоятельно выпускать национальную валюту и проводить денежно-кредитную политику. При этом он обратил внимание, что на положение рубля сильно влияют мировые цены на нефть и другие экспортные товары. Спикер указал, что текущие прогнозы по экономическому росту связаны с дополнительными поступлениями от нефтегазового сектора.

По его словам, с точки зрения макроэкономики Россия фактически выступает кредитором для других государств. Когда страна экспортирует нефть, газ и другие ресурсы, а взамен получает иностранную валюту или финансовые активы, она становится владельцем обязательств иностранных эмитентов, пояснил Прокофьев.

По его мнению, Россия может выплачивать долг просто потому, что она вообще продает больше, чем покупает. Объемы российского экспорта превышают объемы импорта, уточнил экономист. Именно положительное сальдо внешней торговли дает стране возможности для обслуживания и постепенного сокращения внешнего долга, заключил он.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что спешить с погашением внешнего долга, размер которого составляет около 10 процентов ВВП, «нет никакого экономического смысла».

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