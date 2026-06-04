ПМЭФ-2026. День второй

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16:06, 4 июня 2026Экономика

Экономист призвал не спешить с погашением российского внешнего долга

Экономист Беляев: Внешний долг в размере 10 % ВВП не стоит спешить выплачивать
Дмитрий Воронин
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: ElenaR / Shutterstock / Fotodom

Спешить с погашением внешнего долга, размер которого, по словам главы Минфина Антона Силуанова, составляет около 10 процентов ВВП, «нет никакого экономического смысла», считает финансовый аналитик Михаил Беляев. Его цитирует «Ридус».

По словам специалиста, нынешние долговые показатели «на государственном уровне это все равно что ничего». С учетом того, что многие экономики добиваются успехов даже с госдолгом в 120 процентов ВВП, Беляев призвал направлять имеющиеся средства на развитие страны, для проектов, связанных с которым обычно и берутся займы.

Силуанов 4 июня заявил на ПМЭФ, что РФ скоро погасит внешний долг и выразил надежду, что «таких долгов не останется».

«Мы независимы от внешней финансовой инфраструктуры», — подчеркнул министр, уточнив, что работа ведется над собственной независимой экономической моделью. «Вот собственно и есть суверенитет»», — сказал также он.

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