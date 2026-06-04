Эффект решения ЕС дать Армении 50 миллионов евро оценили

Политолог Камкин назвал жалкой подачкой 50 миллионов евро, которые ЕК пообещала Армении

Европейский союз пытается снизить зависимость Армении от России для того, чтобы Ереван попал в прокрустово ложе ЕС, пусть и только в формате обещанного членства, сказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин. Мнением он поделился с «Лентой.ру».

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что власти Евросоюза готовы предоставить Армении необходимую финансовую поддержку с целью диверсификации экспортных потоков постсоветской страны.

«Для того, чтобы понять всю, как говорится, долгую дорогу в дюнах членства Евросоюза, [премьер-министру Армении Николу] Пашиняну достаточно позвонить [президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану. Ему пускай расскажут, как 39 лет обещанного ждут», — сказал Камкин.

По словам политолога, для Евросоюза очень важно полностью вытеснить Россию из геополитических игроков на Кавказе и добиться вывода российских баз, ухода российского бизнеса и отказа Армении от энергетического сотрудничества с Россией.

«Прежде всего, это закрытие атомной станции с советскими реакторами и возможность строительства блочных модульных станций либо с американскими, либо с французскими. Поставки французского вооружения уже идут активно в республику, и таким образом Армения полностью поворачивается в сторону Евросоюза и США», — отметил Камкин.

Обещанную Армении финансовую помощь в размере более 50 миллионов евро политолог назвал символическим жестом.

«Вот эта жалкая подачка в 50 миллионов евро в масштабах бюджета даже Армении отнюдь не большая сумма. Это такой символический жест, демонстрирующий готовность Евросоюза идти на конкретные шаги с одной стороны, а с другой — это своего рода такая морковка перед осликом Пашиняна для того, чтобы окончательно сделать бесповоротным курс на евроинтеграцию Армении», — добавил Камкин.

Ранее о готовности ЕС оказать Армении необходимую финансовую помощь заявил посол ЕС Василис Марагос. Меры поддержки будут выработаны по итогам встречи с местными экспортерами. Соответствующие предложения дипломат направит на рассмотрение фон дер Ляйен.

