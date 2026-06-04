Раскрыта судьба похитивших под видом инвестиций 560 миллионов рублей у россиян

В Москве похитившие 560 млн рублей под видом инвестиций у 158 человек получили сроки

В Москве Дорогомиловский районный суд приговорил троих участников организованной группы, похитивших более 560 миллионов рублей у 158 человек, к лишению свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Фигуранты — 80-летний Михаил Бережной, 75-летний Николай Федюкович и 44-летний Александр Бурдаков. Они признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Так, Бурдаков получил девять лет колонии общего режима. Федюкович — 6,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет, а Бережной — пять лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Как установил суд, Бурдаков вместе с подельниками создал преступную группу, членами которой затем стали Бережной и Федюкович. С сентября 2011 года по июль 2023 года они завладевали деньгами жертв, заключая заведомо невыполнимые договоры инвестирования. Инвесторам сообщалась ложная информация о том, что подконтрольные юрлица выполняют высоколиквидную инвестиционную деятельность, при этом конкретные данные не предоставлялись. После завершения срока договоров фигуранты убеждали жертв продлить их срок, показывая фиктивные отчеты о высоком проценте прироста прибыли и выплачивая им якобы начисленные проценты.

Ранее сообщалось, что Находкинский городской суд приговорил местную жительницу к 8,5 года лишения свободы за обман 950 человек на 213 миллионов рублей.