ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:29, 4 июня 2026Силовые структуры

Раскрыта судьба похитивших под видом инвестиций 560 миллионов рублей у россиян

В Москве похитившие 560 млн рублей под видом инвестиций у 158 человек получили сроки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве Дорогомиловский районный суд приговорил троих участников организованной группы, похитивших более 560 миллионов рублей у 158 человек, к лишению свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Фигуранты — 80-летний Михаил Бережной, 75-летний Николай Федюкович и 44-летний Александр Бурдаков. Они признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Так, Бурдаков получил девять лет колонии общего режима. Федюкович — 6,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет, а Бережной — пять лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Как установил суд, Бурдаков вместе с подельниками создал преступную группу, членами которой затем стали Бережной и Федюкович. С сентября 2011 года по июль 2023 года они завладевали деньгами жертв, заключая заведомо невыполнимые договоры инвестирования. Инвесторам сообщалась ложная информация о том, что подконтрольные юрлица выполняют высоколиквидную инвестиционную деятельность, при этом конкретные данные не предоставлялись. После завершения срока договоров фигуранты убеждали жертв продлить их срок, показывая фиктивные отчеты о высоком проценте прироста прибыли и выплачивая им якобы начисленные проценты.

Ранее сообщалось, что Находкинский городской суд приговорил местную жительницу к 8,5 года лишения свободы за обман 950 человек на 213 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мирра Андреева победила скандальную украинку в полуфинале «Ролан Гаррос». Россиянка впервые вышла в финал турнира Большого шлема

    Ида Галич назвала самую стильную российскую звезду

    Определен главный фаворит ЧМ-2026

    Варламов назвал причину отказа от интервью Дудю

    Лавров рассказал о планах Европы создать плацдарм против России

    Вован и Лексус высказались о правдивости ИИ

    В России отреагировали на идею расширить Евросоюз до 40 стран

    Женщина решила вернуть украденные деньги и погналась за вором с арбалетом

    Турист поужинал с семьей в ресторане на курорте Италии и не выжил

    ВСУ совершили массированную атаку близ Запорожской АЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok