11:14, 14 мая 2026Силовые структуры

Обманувшей 950 человек на 213 миллионов рублей россиянке зачитали приговор

В Находке женщина получила 8,5 года колонии за обман 950 граждан на 213 млн руб.
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Находкинский городской суд приговорил местную жительницу к 8,5 года лишения свободы за обман 950 человек на 213 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Женщина признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Она будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд назначил ей штраф в размере 900 тысяч рублей.

Как установил суд, под видом оказания финансовых услуг населению обвиняемая мошенническим путем похитила у более 950 граждан более 213 миллионов рублей. На эти деньги она купила и оформила на себя автомобиль марки Infiniti QX 56.

Ранее сообщалось, что в Иркутске Куйбышевский районный суд заочно приговорил сбежавшего после хищения 870 миллионов рублей 53-летнего бывшего председателя правления АО «ВЛ Банк» к 6,5 года.

