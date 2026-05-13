Раскрыта судьба сбежавшего после хищения 870 миллионов рублей российского банкира

В Иркутске экс-глава АО «ВЛ Банка» заочно получил 6,5 года за растрату ₽870 млн

В Иркутске Куйбышевский районный суд заочно приговорил 53-летнего бывшего председателя правления АО «ВЛ Банка» к 6,5 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.

Банкир признан виновным по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на один год. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск «Агентства по страхованию вкладов» о возмещении ущерба в размере 873,6 миллиона рублей. Все материалы уголовного дела составили более 100 томов.

Сейчас фигурант находится в международном розыске по всем странам — членам Интерпола и имеет вид на жительство в Латвии. Верховный суд Латвийской Республики отказал в выдаче его России.

Как установил суд, банкир решил похитить ликвидные активы банка и организовал выдачу кредитов подконтрольным ему организациям. Кредитные заявки не рассматривались на заседаниях кредитного комитета банка, а в некоторых случаях отсутствовал необходимый пакет документов. Несмотря на это, кредиты выдали. Таким образом, осужденный перевел более 870 миллионов рублей на счета фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц.

