11:15, 9 апреля 2026

Раскрыто хищение 28 миллионов рублей экс‑замглавы Минэкономразвития на чистке потолков

В Москве экс-замглавы «Центра поддержки» дали 12 лет за хищение 28 млн рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Москве Пресненский районный суд приговорил бывшего первого заместителя руководителя ФКУ «Центр поддержки» при Минэкономразвития России Андрея Шестакова к 12 годам лишения свободы. Его обвиняют в хищении 28 миллионов рублей и взятке, сообщает «Коммерсантъ».

Шестаков признан виновным по части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»), части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), части 6 статьи 290 УК РФ («Взятка») и части 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств»). Свою вину он не признал. Бывший чиновник будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Кроме того, он заплатит штраф в размере 6,3 миллиона рублей. Суд запретил ему занимать должности на госслужбе на пять лет, а «Центру поддержки» при Минэкономразвития Шестаков должен будет возместить 25 миллионов рублей.

Как установил суд, Шестаков похитил выделенные на оплату работ по очистке потолков от пыли и уходу за парковочной зоной в правительственном корпусе в деловом центре «Москва-Сити» 28 миллионов рублей. Также от бизнесмена он получил три миллиона рублей в качестве взятки и легализовал преступные доходы.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура (ГП) России потребовала изъять имущество бывшего замглавы Минтранса России Алексея Семенова и связанных с ним граждан общей стоимостью 6 миллиардов рублей.

