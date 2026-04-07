19:25, 7 апреля 2026

У бывшего замглавы Минтранса России нашли тайный бизнес и недвижимость во Франции

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Fabien Maurin / Unsplash

Генпрокуратура (ГП) России потребовала изъять имущество бывшего замглавы Минтранса России Алексея Семенова и связанных с ним граждан общей стоимостью 6 миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

У экс-чиновника нашли тайный бизнес и недвижимость во Франции. Прокурорская проверка установила, что Семенов вместе с бывшим руководством ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Вячеславом Смирновым, Юрием Спасским и Виктором Парахиным зарабатывал на коррупционной схеме по освоению бюджетных средств. Они вели бизнес в области информационных технологий, который с целью сокрытия незаконных доходов оформили на родственников и приближенных.

На деньги от государственных заказов экс-замминистра и его партнеры построили загородные дома, приобрели квартиры и апартаменты в России и Франции. Также в их собственности обнаружили автомобили премиальных марок, яхту, ценные бумаги, элитные часы и ювелирные изделия.

Иск о конфискации этого имущества подан в Никулинский суд Москвы.

Ранее сообщалось, что в поместье вице-губернатора Кубани Андрея Коробки нашли 7 миллионов евро, 4 миллиона долларов и 31 миллион рублей.

