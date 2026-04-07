Вице-губернатор Коробка хранил евро, доллары и рубли миллионами

В поместье вице-губернатора Кубани Коробки изъяли €7 млн, $4 млн и 31 млн рублей

В загородном поместье вице-губернатора Кубани Андрея Коробки хранились 4 миллиона долларов, 7 миллионов евро и 31 миллион рублей наличными. Об этом сообщает РИА Новости.

Денежные средства были найдены и изъяты в ходе обыска у чиновника. Причем часть имущества, пока неизвестно, какая именно, вывозилась «газелями» из поместья накануне визита силовиков, отметил представитель Генпрокуратуры.

Против Коробки возбуждено уголовное дело. Суд рассматривает антикоррупционный иск об изъятии активов его семьи в доход государства.

По данным следствия, Коробка создал систему поборов за предоставление частным компаниям земель сельскохозяйственного назначения. Деньги переводились под видом пожертвований в футбольный клуб «Кубань», через который с 2015 по 2016 год было выведено свыше миллиарда рублей. Затем Коробка инициировал уголовное дело против бывшего представителя клуба, а денежный поток от поборов переориентировал на Первореченский спортивный футбольный клуб (ПСК), отмечает ТАСС.