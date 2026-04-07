14:33, 7 апреля 2026

Вице-губернатор Коробка хранил евро, доллары и рубли миллионами

В поместье вице-губернатора Кубани Коробки изъяли €7 млн, $4 млн и 31 млн рублей
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В загородном поместье вице-губернатора Кубани Андрея Коробки хранились 4 миллиона долларов, 7 миллионов евро и 31 миллион рублей наличными. Об этом сообщает РИА Новости.

Денежные средства были найдены и изъяты в ходе обыска у чиновника. Причем часть имущества, пока неизвестно, какая именно, вывозилась «газелями» из поместья накануне визита силовиков, отметил представитель Генпрокуратуры.

Против Коробки возбуждено уголовное дело. Суд рассматривает антикоррупционный иск об изъятии активов его семьи в доход государства.

По данным следствия, Коробка создал систему поборов за предоставление частным компаниям земель сельскохозяйственного назначения. Деньги переводились под видом пожертвований в футбольный клуб «Кубань», через который с 2015 по 2016 год было выведено свыше миллиарда рублей. Затем Коробка инициировал уголовное дело против бывшего представителя клуба, а денежный поток от поборов переориентировал на Первореченский спортивный футбольный клуб (ПСК), отмечает ТАСС.

    Последние новости

    Трамп пригрозил уничтожением целой цивилизации в Иране

    В Елабуге возобновили производство машин российского бренда

    Вэнс сделал заявление об урегулировании на Украине

    Исколовший ножом свою учительницу российский школьник описал мотив словом «гнобила»

    Мусоровоз провалился в асфальт в российском городе и попал на видео

    Российские подразделения продвинулись в двух районах Сумской области

    Действующий в России МРОТ раскритиковали

    Мужчина получил в наследство 500 газонокосилок

    Энергетический кризис из-за войны на Ближнем Востоке назвали самым серьезным

    Иран пригрозил лишить США и их союзников нефти и газа на долгие годы

    Все новости
