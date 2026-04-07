13:05, 7 апреля 2026Силовые структуры

Построивший себе поместье с храмом вице-губернатор российского региона попал под статью

В отношении вице-губернатора Кубани Коробки возбудили уголовное дело
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В отношении построившего себе поместье с храмом вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки возбудили уголовное дело. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры, передает ТАСС.

Сам вице-губернатор на заседание в суд по делу об обращении в доход государства принадлежащего ему имущества не явился.

Ранее сообщалось, что Коробка построил себе загородное поместье за один миллиард рублей с вертолетной площадкой, причалом, теннисными кортами и личным храмом.

В прокуратуре установили, что за счет коррупционной деятельности Коробка всего вывел участки площадью 10 тысяч гектаров стоимостью 10 миллиардов рублей.

    Последние новости

    На Украине заявили об использовании Россией территории страны НАТО для пролета дронов

    Иран атаковал американскую авианосную группу «Авраам Линкольн»

    Еще в одной стране резко упала добыча газа из-за войны в Иране

    Стали известны подробности платы за проход через Ормузский пролив

    Выгоду от банковского вклада и сдачи квартиры в аренду сравнили

    Российская пловчиха попала в ДТП во Франции

    Рэпера Offset ранили в перестрелке во Флориде

    Samsung снова скопирует Apple

    Раскрыты личности напавших на консульство Израиля в Стамбуле

    Пассажиры запаниковали во время рейса из-за загадочного пара в кабине пилотов

    Все новости
