Построивший себе поместье с храмом вице-губернатор российского региона попал под статью

В отношении вице-губернатора Кубани Коробки возбудили уголовное дело

В отношении построившего себе поместье с храмом вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки возбудили уголовное дело. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры, передает ТАСС.

Сам вице-губернатор на заседание в суд по делу об обращении в доход государства принадлежащего ему имущества не явился.

Ранее сообщалось, что Коробка построил себе загородное поместье за один миллиард рублей с вертолетной площадкой, причалом, теннисными кортами и личным храмом.

В прокуратуре установили, что за счет коррупционной деятельности Коробка всего вывел участки площадью 10 тысяч гектаров стоимостью 10 миллиардов рублей.