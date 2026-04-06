Российский вице-губернатор Коробка построил поместье с храмом и вертолетной площадкой

14:12, 6 апреля 2026

Вице-губернатор Кубани Коробка построил поместье за ₽1 млрд с церковью и кортом
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка построил себе загородное поместье за один миллиард рублей с вертолетной площадкой, причалом, теннисными кортами и личным храмом. Об этом сообщает ТАСС.

Особняк был возведен на незаконно выведенных из сельскохозяйственного оборота плодородных землях общей площадью 130 гектаров в Динском районе. Там отстроены два коттеджа, банный комплекс, парковая зона, бассейны, вертолетная площадка и домовая церковь. Также вице-губернатор захватил часть реки Кочеты протяженностью 1,5 километра.

В прокуратуре установили, что за счет коррупционной деятельности Коробка всего вывел участки площадью 10 тысяч гектаров стоимостью 10 миллиардов рублей.

Ленинский районный суд Краснодара получил антикоррупционный иск об изъятии имущества Коробки, его семьи и связанных с ним граждан в доход государства. Ответчиками по гражданскому делу, помимо чиновника, являются 20 граждан и три компании. У них требуют конфисковать недвижимость и доли в уставном капитале коммерческих организаций.

Поводом для подачи иска стал совместный бизнес Коробки с депутатами законодательного собрания края Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым. Они являются бенефициарами девелоперских компаний и крупных агрохолдингов. Капитализация их предприятий от незаконного сращивания власти и коммерческой деятельности увеличилась на 10 миллиардов рублей.

В настоящее время оспариваемое имущество арестовано, выдан запрет на распоряжение им.

