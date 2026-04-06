Бизнес вице-губернатора с российскими депутатами оценили в 10 миллиардов рублей

Суд получил иск об изъятии имущества вице-губернатора Кубани Коробки

Ленинский районный суд Краснодара получил антикоррупционный иск об изъятии имущества вице-губернатора региона Андрея Коробки, его семьи и связанных с ним граждан в доход государства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.

Ответчиками по гражданскому делу, помимо чиновника, являются 20 граждан и три компании. У них требуют конфисковать недвижимость и доли в уставном капитале коммерческих организаций.

Поводом для подачи иска стал совместный бизнес Коробки с депутатами законодательного собрания края Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым. Они являются бенефициарами девелоперских компаний и крупных агрохолдингов. Капитализация их предприятий от незаконного сращивания власти и коммерческой деятельности увеличилась на 10 миллиардов рублей.

В настоящее время оспариваемое имущество арестовано, выдан запрет на распоряжение им.

Ранее сообщалось, что Дорогомиловский районный суд Москвы изъял в доход государства имущество бывшего заместителя министра внутренних дел по Дагестану Руфата Исмаилова на полмиллиарда рублей.