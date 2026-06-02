17:44, 2 июня 2026

В МИД заявили о попытках Британии ввязать Европу в конфликт с Россией

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Великобритания подстрекает европейские страны к открытому конфликту с Россией. Об этом заявил директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров в интервью журналу «Международная жизнь».

«В случае с Туманным Альбионом ситуация кардинально иная. Британский истеблишмент почти всецело подчинил внешнюю политику задаче сдерживания и ослабления России (...). В Лондоне почти с упоением повышали ставки в эскалации конфликта на Украине, а с недавних пор заняты еще и подзуживанием европейцев к безоглядной милитаризации и подготовке к лобовому столкновению с Россией», — указал дипломат.

При этом Гусаров отметил, что Москва в таких условиях сохраняет дипломатические каналы коммуникации с британской стороной. Но он подчеркнул, что потенциал таких контактов «серьезно ограничен деструктивными установками Лондона, от которых он не в силах отказаться без потери лица».

Ранее бывший британский дипломат Аластер Крук заявил, что Европейский союз и Великобритания планируют вовлечь США в прямой конфликт с Россией после ухода с должности американского лидера Дональда Трампа.

