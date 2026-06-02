Обнародованы новые факты ограбления потомка Александра Пушкина в Москве

«РЕН ТВ»: Подозреваемых в ограблении потомка Пушкина Андрея Де Торби было трое

Подозреваемых в ограблении потомка Александра Пушкина графа Андрея Де Торби было трое. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

По данным канала, ограбление произошло 20 мая в Измайловском парке. Тогда Де Торби остановил неизвестный молодой человек и попытался начать разговор. В этот момент к нему подошли еще двое сообщников. Он неожиданно ударил графа в лицо. Де Торби упал на землю, и злоумышленник начал сжимать ему шею. Завязалась потасовка. В итоге один из нападавших дважды выстрелил в потерпевшего. Одна пуля попала в бедро и застряла там, а вторая — в живот. Кроме того, подозреваемые распылили в лицо мужчины содержимое газового баллончика и потребовали наличные, но, не найдя денег, они отобрали его телефон. После этого Де Торби смог вырваться и убежать от злоумышленников. Прохожие помогли ему вызвать полицейских.

Как сообщает «Регнум» в своем Telegram-канале, в результате были задержаны трое подозреваемых, но одного из них отпустили, потому что его девушка обеспечила ему алиби. Она заявила, что в момент нападения на потомка Пушкина ее возлюбленный находился с ней.

Остальные фигуранты отправлены под домашний арест.

Ранее сообщалось, что граф Андрей Де Торби попал на видео после избиения в Москве.