17:47, 2 июня 2026Экономика

Китайский чиновник поплавал в грязи и спас жителей

SCMP: В Китае чиновник поплавал в грязи, чтобы предупредить жителей об оползне
Александра Качан (Редактор)

Кадр: @XinhuaNewsAgency

Китайский чиновник проплыл по грязи, чтобы пасти жителей деревни Шанхунъянь в провинции Юньнань от надвигающегося оползня. Об этом пишет The South China Morning Post (SCMP).

Сильные дожди накрыли деревню Шанхунъянь вечером 17 мая и продолжались до ранеего утра 18 мая. За это время выпало 256 миллиметров осадков. Сельский староста Тянь Жулян следил за ситуацией и отправился предупреждать жителей деревни об опасности, когда ночью уровень воды в местной реке поднялся до критического. Он ходил от дома к дому, призывая людей найти укрытие. Во время обхода чиновника унесло грязным потоком воды.

После инцидента в сеть попали кадры, на которых Тянь Жулян с ног до головы покрыт грязью во время эвакуации. Пользователь соцсетей назвали мужчину «грязевым Буддой». Отмечается, что он не получил серьезных ранений.

Ранее сообщалось, что в скором времени на Москву обрушится гроза. Обильные осадки ожидают столицу в конце рабочей недели.

