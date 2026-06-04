Российский медиаменеджер высказался о стоящих на краю пропасти СМИ

Гендиректор News Media Holding Иксанов заявил, что медиасфера стоит на краю пропасти

Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов заявил, что современная медиасфера сталкивается с большим количеством проблем и вызовов. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту «Ленты.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Медиа, на мой взгляд, стоят на краю пропасти и катастрофы. В связи с большим количеством факторов», — высказался российский медиаменеджер.

Он подчеркнул, что современным медиа, работающим с информацией, нужно поменять подходы, чтобы сохранить интерес аудитории. Иксанов также подчеркнул: традиционным СМИ нужно учиться выдерживать конкуренцию с новыми медиа и другими платформами, в том числе маркетплейсами.

Ранее немецкий журналист, биограф президента России Владимира Путина Хуберт Зайпель порассуждал о том, что может быть победителем в информационной войне между Россией и Западом. Он, в частности, заявил, что определить того, за кем в итоге окажется преимущество, сейчас сложно.