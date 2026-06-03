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16:58, 3 июня 2026Интернет и СМИЭксклюзив

Биограф Путина из Германии порассуждал о победителе в информационной войне Запада и России

Журналист Зайпель: Сложно сказать, кто победит в информационной войне России и Запада
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Немецкий журналист, биограф президента России Владимира Путина Хуберт Зайпель ответил на вопрос о победителях в информационной войне между Россией и западными странами. На эту тему он поговорил с корреспондентом «Ленты.ру» на полях ПМЭФ.

«Сложно сказать, что именно происходит и кто в итоге окажется победителем. Сейчас каждая сторона лишь укрепляет стереотипы друг о друге, и это ведет к продолжению противостояния», — сказал Зайпель.

По мнению журналиста, чтобы отношения России и Запада нормализовались, должны пройти годы. Зайпель считает, что события последних десяти лет надолго останутся в памяти представителей обеих сторон, поэтому они продолжат воспринимать своих оппонентов как врагов.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал россиян критически относиться к публикациям в западной прессе. Он заявил, что в настоящее время ведется продуманная информационная война.

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