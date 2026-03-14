12:21, 14 марта 2026

В России призвали критически относиться к публикациям в западной прессе

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал критически относиться к публикациям в западной прессе. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на публикацию Axios о том, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом предложил вывезти уран из Ирана в РФ в рамках соглашения о прекращении войны на Ближнем Востоке.

«Я бы очень осторожно относился к информации, которая появляется на различных порталах. Потому что идет, помимо всего прочего, очень продуманная информационная война», — заметил Карасин.

Сенатор сообщил, что наряду с реальными вооруженными действиями на Ближнем Востоке видно, насколько дозированными являются информационные потоки по этой теме и в Соединенных Штатах, и в Европе, и на Ближнем Востоке.

«Я не могу взять на себя смелость комментировать то, что этот портал написал. Я просто призываю очень бережно и критически относиться к тем публикациям на порталах, особенно американских, европейских, которые появляются, потому что они могут быть частью продуманной системы подходов в перспективе к решению тех или иных очень важных задач», — заключил он.

Ранее появилась информация о том, что Путин предложил Трампу вывезти уран из Ирана в РФ в рамках соглашения о прекращении войны на Ближнем Востоке. Речь шла об около 450 килограммах обогащенного до 60 процентов урана.

Портал Axios добавил, что Трамп отклонил предложение Путина.

