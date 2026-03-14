Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:38, 14 марта 2026Мир

Стало известно о предложении Путина вывезти уран из Ирана в Россию. Что ответил Трамп?

Axios: Путин предложил вывезти уран из Ирана в Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом предложил вывезти уран из Ирана в РФ в рамках соглашения о прекращении войны на Ближнем Востоке. Об этом пишет Axios.

Речь шла об около 450 килограммах обогащенного до 60 процентов урана. Его в течение нескольких недель можно дообогатить и создать более чем 10 ядерных бомб, поясняет издание.

Эта идея была неоднократно озвучена ранее. По информации СМИ, Москва выдвигала аналогичные предложения во время американо-иранских ядерных переговоров в мае прошлого года — до того, как США и Израиль атаковали иранские ядерные объекты, а также за несколько недель до начала нынешней войны.

«Трамп отклонил предложение Путина. Позиция США заключается в том, что нам нужно обеспечить безопасность урана», — заявил порталу неназванный американский чиновник.

Axios напомнило, что Россия уже хранила низкообогащенный уран Ирана в рамках ядерной сделки 2015 года и обладает техническими возможностями для приема этого материала.

Позднее Трамп отказался комментировать новость о предложении российского коллеги. «Я не могу говорить с вами об этом», — ответил он на вопрос о том, действительно ли Путин предлагал вывезти уран из Ирана в Россию.

Трамп определился с операцией против ядерных материалов Ирана

13 марта Трамп заявил, что США не будут проводить никаких военных операций против ядерных материалов Ирана. «Совершенно нет. Мы на этом совершенно не концентрируем внимание (...) Но в какой-то момент мы можем [начать этим заниматься]. В настоящее время мы фокусируемся на том, чтобы разбомбить к черту их ракеты и беспилотники», — сказал хозяин Белого дома.

Однако риски ядерной катастрофы в Иране остаются из-за еще одного участника конфликта — Израиля. Руководитель аналитического центра «Сафир», военный эксперт Алексей Богатырев указал, что если Тель-Авив сочтет ближневосточный конфликт угрозой собственного существования, то еврейское государство готово пойти на любой шаг, чтобы спасти себя. «Шансы высокие. Росатом уже говорит об опасной ситуации в районе ядерного объекта Бушер. Это неприемлемо, но черты переходили много раз», — отметил аналитик.

Бушер стал целью ракетной атаки

28 февраля иранский город Бушер, где расположена действующая атомная электростанция (АЭС), подвергся ракетной атаке. Там было поражено два объекта.

Позднее глава «Росатома» Алексей Лихачев уточнил, что непосредственно по АЭС «Бушер» удары не наносились. Он заявил, что Путин лично принимает участие в решении вопросов безопасности российских специалистов, которые работают на построенной Россией АЭС. Также, добавил он, «Росатом» не рассматривает уход с площадки строительства новых энергоблоков в Исламской Республике, проект остается в числе приоритетов атомной госкорпорации.

Уходить оттуда точно не время

Алексей Лихачевглава ГК «Росатом»
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о предложении Путина вывезти уран из Ирана в Россию. Что ответил Трамп?

    Польша подняла в воздух авиацию из-за России

    В Турции рассказали о решающем факторе из-за ударов США в Иране

    В США сделали пугающий прогноз о войне с Ираном

    Трамп отказался отвечать на вопрос о предложении Путина по Ирану

    В США призвали пересмотреть стратегию после конфликта с Ираном

    В Москве установлен второй температурный рекорд за март

    Создателя «Яшкино» и «Кириешек» признали террористом

    В Киеве вспыхнул сильный пожар

    В России допустили отмену моратория на казнь для преступников из ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok