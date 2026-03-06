Реклама

13:49, 6 марта 2026Мир

Риски ядерной катастрофы в Иране оценили

Аналитик Богатырев: Риски ядерной катастрофы в Иране существуют
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Риски ядерной катастрофы в Иране из-за гипотетических ударов Израиля существуют, если Тель-Авив сочтет ближневосточный конфликт угрозой собственного существования. Об этом заявил руководитель аналитического центра «Сафир», военный эксперт Алексей Богатырев в ходе круглого стола МИЦ «Известия» «Конфликт Ирана и США: риски региональной эскалации и последствия для интересов России на Ближнем Востоке», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Шансы высокие. Росатом уже говорит об опасной ситуации в районе ядерного объекта Бушер. Это неприемлемо, но черты переходили много раз (...) Надо помнить, что у Израиля есть ядерный реактор и оружие, которое не задекларировано. Уникальность этой ситуации заключается в том, что Израиль готов пойти на любой шаг, чтобы спасти себя», — указал аналитик.

При этом Богатырев подчеркнул, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) необъективно в своей оценке в отношении Ирана, что использует Израиль как предлог для давления на Тегеран.

Ранее агентство ISNA сообщило, что Израилю грозит ядерная катастрофа, если Тель-Авив продолжит попытки смены режима в Иране. В Димоне — городе с населением чуть больше 40 тысяч человек — расположен один из двух центров ядерных исследований Израиля. По неподтвержденной информации, на построенном там атомном реакторе еврейское государство может производить оружейный плутоний.

