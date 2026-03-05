ISNA: Иран может ударить по ядерному реактору в израильской Димоне

Израилю грозит ядерная катастрофа, если Тель-Авив продолжит попытки смены режима в Иране. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на неназванный военный источник.

«Если США и Израиль будут пытаться сменить режим в Иране, Тегеран нанесет удар по атомному реактору в городе Димона», — указано в заявлении. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) пока не давали официальных комментариев по этому поводу.

В 2025 году Тегеран на фоне обмена ракетными залпами атаковал Димону и предупредил о возможности повторных ударов. Тогда катастрофы удалось избежать, а ВВС США ударили по трем ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанзу и Исфахану, центрам ядерной программы Исламской Республики.

В Димоне может разрабатываться ядерное оружие

В Димоне — городе с населением чуть больше 40 тысяч человек — расположен один из двух центров ядерных исследований Израиля. По неподтвержденной информации, на построенном там атомном реакторе еврейское государство может получать оружейный плутоний. Помимо военного назначения, инженеры там получают радиоактивные изотопы для технических и медицинских целей.

Израиль считают одной из девяти ядерных держав, однако сама страна официально не опровергает и не подтверждает наличие у себя оружия массового поражения. Широко известна фраза премьер-министра Израиля Голды Меир: «Во-первых, у нас нет ядерного оружия. А во-вторых, если понадобится, мы его применим».

О проведении Израилем испытаний ядерного оружия достоверно неизвестно. По информации Стокгольмского института исследования проблем мира, у Израиля может быть порядка 80 ядерных боеголовок.

Защиту от иранских дронов сочли непомерно дорогой

28 февраля США и Израиль начали боевые действия против Тегерана. В свою очередь, Иран нанес ракетные и дроновые удары по Израилю и военным базам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании. Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана отдал приказ перекрыть движение судов по Ормузскому проливу.

Использование Ираном недорогих дронов ставит Соединенные Штаты и их союзников в экономически невыгодное положение, когда стоимость защиты многократно превышает цену атаки. В статье The New York Times отмечается, что соотношение стоимости одного перехвата в лучшем случае составляет десять к одному, однако оно может достигать и 60 или 70 к одному в пользу Ирана. Американские комплексы Patriot поражают цели ракетами, стоимость которых составляет примерно три миллиона долларов за штуку, тогда как себестоимость одного иранского дрона не превышает 20-50 тысяч долларов.