Полковник высказался о вероятности применения Израилем ядерного оружия

Полковник Литовкин: Израиль не будет применять ядерное оружие против Палестины

Израиль не станет применять ядерное оружие против Палестины, поскольку такая мера предназначена для конфликтов другого уровня. Кроме того, удар по Сектору Газа приведет к тяжелым последствиям для самого Израиля. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Как говорила [бывшая премьер-министр Израиля] Голда Меир: "У нас нет ядерного оружия. Но, если понадобится, мы его применим". Так что оружие у Израиля есть, но это не тот случай, когда его надо применять. Тем более если наносить удар по сектору Газа, то это будет выстрел себе в ногу — расстояния слишком маленькие, от последствий удара пострадает сам Израиль», — сказал Литовкин.

По словам полковника, нанесение удара ядерным оружием маловероятно еще и потому, что оно предназначено для других задач, для конфликтов другого уровня.

«Ядерное оружие страны предназначено совершенно для других целей: для сдерживания атак более серьезных государств, более мощных. А Палестина по большому счету даже не является государством», — заключил военный.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.