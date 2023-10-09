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11:30, 9 октября 2023Мир

Полковник высказался о вероятности применения Израилем ядерного оружия

Полковник Литовкин: Израиль не будет применять ядерное оружие против Палестины

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Израиль не станет применять ядерное оружие против Палестины, поскольку такая мера предназначена для конфликтов другого уровня. Кроме того, удар по Сектору Газа приведет к тяжелым последствиям для самого Израиля. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Как говорила [бывшая премьер-министр Израиля] Голда Меир: "У нас нет ядерного оружия. Но, если понадобится, мы его применим". Так что оружие у Израиля есть, но это не тот случай, когда его надо применять. Тем более если наносить удар по сектору Газа, то это будет выстрел себе в ногу — расстояния слишком маленькие, от последствий удара пострадает сам Израиль», — сказал Литовкин.

По словам полковника, нанесение удара ядерным оружием маловероятно еще и потому, что оно предназначено для других задач, для конфликтов другого уровня.

«Ядерное оружие страны предназначено совершенно для других целей: для сдерживания атак более серьезных государств, более мощных. А Палестина по большому счету даже не является государством», — заключил военный.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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    Наталия Белова
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