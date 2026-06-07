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16:39, 7 июня 2026Бывший СССР

Оппозиция заявила о репрессиях и нарушении электорального кодекса на выборах в Армении

Вардеванян рассказал о нарушениях на парламентских выборах в Армении
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure via Reuters

Адвокат, представитель оппозиционной партии «Сильная Армения» Арам Вардеванян рассказал о множестве нарушений на парламентских выборах в Армении. Подробностями он поделился с «Известиями».

«Есть и репрессии, и случаи нарушения электорального кодекса. Есть и технические нарушения. Есть и нарушения посущественнее. Ну, это процесс. Идем вперед. Мы все фиксируем», — заявил Вардеванян, добавив, что будет инициирован правовой процесс относительно этих нарушений.

Ранее сообщалось, что неизвестные в масках ворвались в офис «Сильной Армении» в городе Гюмри.

Парламентские выборы в Армении проходят 7 июня. В них принимают участие 18 политических сил: 16 партий и 2 партийных блока, в том числе правящая партия «Гражданский договор», возглавляемая премьер-министром страны Николом Пашиняном, а также оппозиционные блоки «Армения» во главе с Робертом Кочаряном и «Сильная Армения» во главе с Самвелом Карапетяном.

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