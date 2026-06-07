Оппозиция заявила о репрессиях и нарушении электорального кодекса на выборах в Армении

Вардеванян рассказал о нарушениях на парламентских выборах в Армении

Адвокат, представитель оппозиционной партии «Сильная Армения» Арам Вардеванян рассказал о множестве нарушений на парламентских выборах в Армении. Подробностями он поделился с «Известиями».

«Есть и репрессии, и случаи нарушения электорального кодекса. Есть и технические нарушения. Есть и нарушения посущественнее. Ну, это процесс. Идем вперед. Мы все фиксируем», — заявил Вардеванян, добавив, что будет инициирован правовой процесс относительно этих нарушений.

Ранее сообщалось, что неизвестные в масках ворвались в офис «Сильной Армении» в городе Гюмри.

Парламентские выборы в Армении проходят 7 июня. В них принимают участие 18 политических сил: 16 партий и 2 партийных блока, в том числе правящая партия «Гражданский договор», возглавляемая премьер-министром страны Николом Пашиняном, а также оппозиционные блоки «Армения» во главе с Робертом Кочаряном и «Сильная Армения» во главе с Самвелом Карапетяном.