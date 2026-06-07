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16:32, 7 июня 2026Бывший СССР

На Украине рассказали о нехватке ракет для Patriot

Defense Express: США не смогут компенсировать нехватку ракет для систем Patriot
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США не смогут компенсировать нехватку зенитных ракет для систем Patriot даже при максимальном увеличении поставок Украине. Об этом сообщает украинское издание Defense Express.

«Если Вашингтон кардинально изменит свою политику и направит все произведенные ракеты в Украину, то их все равно не хватает», — отмечено в публикации.

По данным издания, в России активно увеличивается производство баллистических, аэробаллистических и гиперзвуковых ракет: теперь их производят до 113 единиц в месяц. В то же время в США за весь 2025 год компания Lockheed Martin произвела только 620 противоракет для комплекса Patriot.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США сильнее нуждаются в ракетах Patriot, поэтому Украина их не получит.

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