На Украине рассказали о нехватке ракет для Patriot

Defense Express: США не смогут компенсировать нехватку ракет для систем Patriot

США не смогут компенсировать нехватку зенитных ракет для систем Patriot даже при максимальном увеличении поставок Украине. Об этом сообщает украинское издание Defense Express.

«Если Вашингтон кардинально изменит свою политику и направит все произведенные ракеты в Украину, то их все равно не хватает», — отмечено в публикации.

По данным издания, в России активно увеличивается производство баллистических, аэробаллистических и гиперзвуковых ракет: теперь их производят до 113 единиц в месяц. В то же время в США за весь 2025 год компания Lockheed Martin произвела только 620 противоракет для комплекса Patriot.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США сильнее нуждаются в ракетах Patriot, поэтому Украина их не получит.