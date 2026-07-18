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17:28, 18 июля 2026Россия

Первый удар «Орешника» связали с разработкой ракет Киевом

Летчик Попов: Удар БРСД «Орешник» по «Южмашу» отсрочил разработку украинской баллистики
Геннадий Сходненский
Геннадий Сходненский (Редактор отдела «Наука и техника»)
Завод «Южмаш». Архивное фото

Завод «Южмаш». Архивное фото. Фото: Alessandra Prentice / Reuters

Российский комплекс «Орешник», который поразил украинский завод «Южмаш» в 2024 году, отсрочил разработку баллистических ракет Киевом. Заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов связал первый удар «Орешника» с ракетной программой Киева в беседе с MK.RU.

«Мы ведь недаром в свое время испытали "Орешник" именно по заводу "Южмаш". На этом заводе все эти работы проводились еще три-четыре года назад. Мы знали, что вот-вот полетит, и не просто на полигон», — сказал он.

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По мнению Попова, поражение промышленного объекта задержало программу создания баллистических ракет противника более чем на три года. Комплекс с баллистической ракетой средней дальности (БРСД) «Орешник» впервые применили в ноябре 2024 года. Максимальная дальность ракеты может составить 5,5 тысячи километров.

Ранее в июле Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы поразили завод «Радиоизмеритель» в Киеве. Предприятие выпускало электронные компоненты для баллистических ракет FP-7 и FP-9.

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