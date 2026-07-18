Врач предупредил о «тихих убийцах» здоровья мозга

Невролог Мацокин: Привычка читать ленту новостей во время еды повышает риск деменции

Невролог клиник «Атлас» Игорь Мацокин рассказал, что ряд кажущихся безобидными привычек, которые есть у человека в 40-50 лет, увеличивают риск развития деменции в старости. О них доктор предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

«Наши повседневные привычки — это "тихие убийцы" здоровья мозга. Например, привычка скроллить ленту и читать новости во время еды и перед сном создает когнитивную перегрузку. Из-за этого мозг переходит в режим поверхностного сканирования, нейронные связи не формируются глубоко, и функция запоминания атрофируется», — предупредил Мацокин.

Он также рассказал, что не менее вредна для здоровья полная социальная изоляция. Врач пояснил: мозгу постоянно нужен вызов в виде, например, обсуждения книги или настольной игры с друзьями. Это помогает создать когнитивный резерв и тем самым снизить риск деменции.

Кроме того, здоровью мозга вредит недостаток сна, добавил доктор. «Сон менее шести часов критически опасен: именно ночью глимфатическая система мозга вымывает токсичный бета-амилоидный белок — главный маркер болезни Альцгеймера», — объяснил врач. Он также уточнил, что сон должен быть глубоким и фармакологически чистым.

Еще одним фактором риска деменции Мацокин назвал ухудшение слуха. По его словам, когда мозг вынужден тратить ресурсы на распознавание звуков, ему не хватает мощности для запоминания информации.

Ранее невролог Галина Чудинская рассказала, какие продукты и пищевые компоненты сильнее всего ухудшают когнитивные функции и память. По ее словам, на это влияют не отдельные продукты, а общий рацион.