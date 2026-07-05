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Забота о себе
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17:30, 5 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач раскрыла главных врагов здоровья мозга

Невролог Чудинская: Здоровье мозга ухудшается, если в избытке есть сладкое
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PannaPhoto / Shutterstock / Fotodom

Невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская рассказала, какие продукты и пищевые компоненты сильнее всего ухудшают когнитивные функции и память. Главных врагов здоровья мозга она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

Врач заявила, что на память и когнитивные функции влияют не отдельные продукты, а общий рацион. Чудинская объяснила, что здоровье мозга ухудшается, если в нем в избытке присутствуют сладкие напитки, конфеты, выпечка из белой муки, фастфуд, колбасы и другие переработанные мясные продукты, а также алкоголь в большом количестве.

Она объяснила, что в подобном меню много сахара, соли, насыщенных и трансжиров, но мало клетчатки, витаминов и омега-3. По словам невролога, при таком рационе мозг получает меньше строительного материала и хуже защищен от воспаления и сосудистых нарушений.

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«Сахар и быстрые углеводы вредят мозгу не потому, что сами по себе отключают память, а потому что при их избытке возникают скачки глюкозы и инсулина, повышается риск хронического воспаления, лишнего веса и метаболических нарушений. Со временем это ухудшает состояние сосудов, а значит, и питание мозга», — пояснила Чудинская.

По словам врача, из-за этого снижается концентрация внимания, скорость мышления и способность запоминать новую информацию.

Ранее невролог Игорь Мальцев рассказал, как снизить риск развития деменции. Он утверждает, что для этого необходима регулярная интеллектуальная нагрузка.

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