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18:10, 5 июля 2026Бывший СССР

Ключевые здания постсоветской страны подсветили цветами флага США

Депутат Цырдя: Подсветка части зданий Молдавии цветами флага США является жестом отчаяния
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Кадр: Parlamentul Republicii Moldova / YouTube

Власти Молдавии распорядились подсветить ключевые здания в стране цветами флага США для того, чтобы добиться расположения Вашингтона. Такое заявление сделал депутат от Партии социалистов Богдан Цырдя, передает РИА Новости.

«Это попытка пресмыкнуться перед Соединенными Штатами в ситуации, когда внешняя легитимность, то есть внешняя поддержка [президента Молдавии] Майи Санду находится в серьезнейшем кризисе», — высказался он.

4 июля молдавские СМИ сообщили о подсветке ключевых зданий в стране в цвета флага США. Это произошло по случаю Дня Независимости. Политик назвал такие действия жестом отчаяния молдавского руководства.

Ранее молдавский премьер Александр Мунтяну объявил об отставке. Известно, что чиновник, помимо молдавского, имеет паспорта Украины и США.

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