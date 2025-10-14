Живущий на Украине американец станет премьером Молдавии

Американец Александр Мунтяну, живущий на Украине, станет премьером Молдавии

Американец молдавского происхождения Александр Мунтяну, живущий на Украине, станет премьером Молдавии. Об этом пишет Ziarul de Gardă со ссылкой на источники в политической сфере республики.

«Александру Мунтяну 61 год, и он позиционирует себя как "американца молдавского происхождения". Ранее он не участвовал в политической деятельности», — пишет издание.

Уточняется, что Мунтяну более 20 лет живет на Украине. По информации из открытых данных, он является одним из основателей Американской торговой палаты в Молдавии, президентом и основателем Французского альянса в Молдавии.

Кроме того, бизнесмен окончил МГУ по специальности «физика» и экономический факультет Колумбийского университета в Нью-Йорке.

28 сентября в Молдавии прошли парламентские выборы. Партия президента страны Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) смогла сохранить большинство мест в парламенте по итогам выборов. Тем самым движение полностью формирует правительство после выборов.