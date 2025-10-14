Бывший СССР
15:38, 14 октября 2025Бывший СССР

Живущий на Украине американец станет премьером Молдавии

Американец Александр Мунтяну, живущий на Украине, станет премьером Молдавии
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Американец молдавского происхождения Александр Мунтяну, живущий на Украине, станет премьером Молдавии. Об этом пишет Ziarul de Gardă со ссылкой на источники в политической сфере республики.

«Александру Мунтяну 61 год, и он позиционирует себя как "американца молдавского происхождения". Ранее он не участвовал в политической деятельности», — пишет издание.

Уточняется, что Мунтяну более 20 лет живет на Украине. По информации из открытых данных, он является одним из основателей Американской торговой палаты в Молдавии, президентом и основателем Французского альянса в Молдавии.

Кроме того, бизнесмен окончил МГУ по специальности «физика» и экономический факультет Колумбийского университета в Нью-Йорке.

28 сентября в Молдавии прошли парламентские выборы. Партия президента страны Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) смогла сохранить большинство мест в парламенте по итогам выборов. Тем самым движение полностью формирует правительство после выборов.

    Все новости