В Молдавии оппозиция отказалась признавать итоги выборов

Шор: Оппозиция Молдавии не признает результаты выборов и призывает к протестам

Оппозиция Молдавии не признает результаты прошедших в стране парламентских выборов, на которых победила правящая партия, и будет призывать жителей страны к участию в акциях протеста. Об этом заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в эфире телеканала «Россия 24».

«Это были вчера не выборы, а назначение. Да, мы, очевидно, будем обжаловать все результаты. Мы не будем признавать итоги выборов, потому что выборов не было, это было назначение», — сказал он. Политик также подчеркнул, что ряд партий также не смогли принять участие в выборах, поскольку не были до них допущены.

Он также отметил, что оппозиция в ближайшее время обсудит дальнейший план действий, после чего призовет к протестам свой электорат. Кроме того, Шор добавил, что они попытаются обжаловать итоги выборов в национальных и международных инстанциях.

Ранее стало известно, что партия действующего президента Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) смогла сохранить большинство мест в парламенте по итогам выборов. Всего, по итогам проверки 99,87 процента протоколов, за нее отдали голоса 50,15 процента граждан.