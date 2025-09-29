Бывший СССР
09:34, 29 сентября 2025Бывший СССР

Стали известны итоги выборов Молдавии

ЦИК Молдавии: PAS победила на выборах и сохранила парламентское большинство
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Партия президента Молдавии Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) набрала 50,15 процента голосов и победила на выборах в парламент республики, сохранив парламентское большинство. Об этом свидетельствуют данные Центрального избирательного комитета (ЦИК) страны по итогам обработки 99,87 процента протоколов.

Патриотическому блоку, одним из лидеров которого является экс-президент Игорь Додон, удалось заполучить 24,19 процента голосов избирателей. Помимо Партии социалистов, возглавляемой бывшим главой государства, в него входят Партия Коммунистов, а также партии «Будущее Молдовы» и «Сердце Молдовы».

Кроме того, 7,97 процента граждан проголосовали за проевропейский блок партий «Альтернатива», 6,20 процента — за «Нашу Партию» экс-кандидата в президента и бывшего мэра Бельц Ренато Усатого, 5,62 процента — за партию «Демократия дома». Остальные политические силы набрали меньше одного процента голосов.

Ранее стало известно, что оппозиционные силы победили на выборных участках в России и Приднестровье. За правящую партию проголосовали лишь 11,66 процента проживающих в России молдаван и 29,89 процента приднестровцев.

