00:46, 29 сентября 2025Бывший СССР

Оппозиция победила на выборах в Молдавии на участках в России и Приднестровье

ЦИК Молдавии: На участках в РФ и ПМР победил оппозиционный Патриотический блок
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Оппозиционный Патриотический блок победил на парламентских выборах в Молдавии на участках в России и Приднестровской Молдавской республике (ПМР), свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

По итогам обработки 100 процентов протоколов оппозиция набрала на российских участках 67,44 процента. В Приднестровье жители отдали 51,02 процента голосов.

Ранее депутат Госдумы Алена Аршинова заявила, что молдавские граждане, находящиеся в России, были лишены права выбора. Всего в России было открыто два участка и выдано 10 тысяч бюллетеней при том, что в стране находятся около 400 тысяч граждан Молдавии.

