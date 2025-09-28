Депутат Аршинова: Находящиеся в РФ граждане Молдавии были лишены права выбора

Депутат Госдумы Алена Аршинова в беседе с РИА Новости обвинила власти Молдавии в лишении права выбора своих граждан, находящихся в России.

«Граждане Молдовы, находящиеся в России, были лишены права выбора. Видимо режим Санду считает их гражданами второго сорта, чье мнение ничего не значит для властей», — заявила парламентарий.

По ее словам, в Европе был открыт 301 избирательный участок, а в России для порядка 400 тысяч молдавских граждан — всего два участка и десять тысяч бюллетеней.

Аршинова считает, что таким образом Кишинев ограничил возможность для инакомыслящих отдать свой голос. Кроме того, на выборах было зафиксировано рекордное число нарушений, таких как ограничение доступа наблюдателей, организованный подвоз избирателей, нарушение тайны голосования и другое.

Ранее стало известно, что мост между Молдавией и Приднестровьем перекрыли после анонимных сообщений о минировании, люди не смогли попасть на другой берег Днестра. Это произошло в день выборов, избирательные участки в Молдавии работают с 07:00 до 21:00, а мост является ключевым этапом маршрута для приднестровцев, которые хотят проголосовать.

