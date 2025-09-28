Бывший СССР
18:43, 28 сентября 2025

Мост между Молдавией и Приднестровьем перекрыли после анонимных сообщений о минировании

Сообщения о минировании моста через Днестр помешали приднестровцам проголосовать
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

Власти Молдавии полностью перекрыли движение по мосту между Рыбницей и Резиной после поступивших анонимных угроз. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Василий Мойсеенко.

Мост между Молдавией и Приднестровьем заблокировали для любого движения. Местные жители не могут попасть на правый берег Днестра. «На правый берег не могут попасть даже те, кто живут там», — отметил Мойсеенкo, добавив, что разминирование возможно только после 22:00.

Сообщения о минировании поступили также в 14 населенных пунктов на границе с Приднестровьем. Это произошло в день выборов, избирательные участки в Молдавии работают с 07:00 до 21:00, а мост является ключевым этапом маршрута для приднестровцев, которые хотят проголосовать. Таким образом, перекрытие моста уже помешало сотням жителей Приднестровья отдать свой голос.

Ранее Павел Дуров рассказал, что около года назад французские спецслужбы через посредника обратились к нему с просьбой помочь молдавским властям — ввести в Telegram цензуру в преддверии выборов президента страны. Посредник пообещал создателю мессенджера, что в обмен на помощь «скажет много хорошего» о нем в суде.

Дуров заявил, что его команде был предоставлен список «проблемных каналов» в Молдавии, почти все из которых полностью соответствовали правилам платформы. По его словам, в Telegram отказались выполнить запрос французских властей. «Telegram придерживается принципов свободы слова и не будет удалять контент по политическим мотивам», — подчеркнул Дуров.

