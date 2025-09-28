Дуров заявил о неожиданной просьбе спецслужб Франции насчет Молдавии

Дуров: Telegram не стал цензурировать каналы перед выборами в Молдавии

Еще около года назад спецслужбы Франции неожиданно обратились с просьбой помочь Молдавии — ввести в Telegram цензуру для подготовки к выборам президента. Об этом создатель мессенджера Павел Дуров сообщил в своем канале.

К Дурову, как он отметил, разведчики из Франции направили посредника, который попросил помочь молдавскому правительству в преддверии президентских выборов. В Telegram он должен был проверить каналы на предмет ошибок и удалить их, указал он. Затем посредник сообщил, что в обмен на помощь «скажет много хорошего» о Дурове в суде.

По мнению Дурова, это предложение было неприемлемо. Он заявил, что если спецслужбы общались с судьей, то это представляет собой очередную попытку вмешательства в процесс. «Если это было не так, (…) то это означало использование моего правового положения во Франции для оказания влияния на политические события в Восточной Европе — модель, которую мы также наблюдали в Румынии», — сказал создатель мессенджера.