Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:55, 26 сентября 2025Бывший СССР

В Молдавии оппозиционеров отстранили от выборов

ЦИК Молдавии снял с парламентских выборов партию «Великая Молдова»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии отстранила от выборов в местный парламент оппозиционную партию «Великая Молдова», которую возглавляет Виктория Фуртунэ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Причиной стали подозрения в незаконном финансировании политиков. Как говорится в постановлении зампредседателя ЦИК Павла Постика, список кандидатов, выдвигающихся от партии, аннулируется. Документ был одобрен большинством голосов членов Центризбиркома.

Парламентские выборы в Молдавии запланированы на воскресенье, 28 сентября. Ранее сообщалось, что в июле 51-летняя Ирина Влах записала рэп-дисс на партию президента республики Майи Санду и на ее партию «Действие и солидарность» (PAS). После этого ЦИК снял политика с выборов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп отказал Зеленскому в одной просьбе

    В Госдуме прокомментировали угрозы НАТО сбивать российские самолеты

    Раскрыта причина созванного главой Пентагона совещания с сотнями генералов

    В словах Зеленского об уходе разглядели скрытую цель

    Трамп допустил отмену ограничений на удары Украины вглубь России

    Названы лучшие тренировки для очень занятых людей

    В Молдавии оппозиционеров отстранили от выборов

    Жительница Одессы пожаловалась на отсутствие мужчин в городе

    В Польше заявили о «конце украинского туризма»

    Дакота Джонсон в прозрачном платье без бюстгальтера посетила кинофестиваль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости