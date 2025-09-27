В Молдавии оппозиционеров отстранили от выборов

ЦИК Молдавии снял с парламентских выборов партию «Великая Молдова»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии отстранила от выборов в местный парламент оппозиционную партию «Великая Молдова», которую возглавляет Виктория Фуртунэ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Причиной стали подозрения в незаконном финансировании политиков. Как говорится в постановлении зампредседателя ЦИК Павла Постика, список кандидатов, выдвигающихся от партии, аннулируется. Документ был одобрен большинством голосов членов Центризбиркома.

Парламентские выборы в Молдавии запланированы на воскресенье, 28 сентября. Ранее сообщалось, что в июле 51-летняя Ирина Влах записала рэп-дисс на партию президента республики Майи Санду и на ее партию «Действие и солидарность» (PAS). После этого ЦИК снял политика с выборов.