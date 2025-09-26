Бывший СССР
В Молдавии политик зачитала рэп-дисс на Санду и была снята с выборов

ЦИК Молдавии снял с выборов оппозиционную партию «Сердце Молдовы»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии сняла с выборов оппозиционную партию «Сердце Молдовы» экс-башкана (главы) Гагаузской автономии Ирины Влах. На это отреагировало объединение «Патриотический блок», куда входит движение.

«Сегодняшнее решение о снятии партии «Сердце Молдовы» Ирины Влах с выборов — это беспрецедентный удар по демократии и праву граждан на свободный выбор. Сделать это в последний день кампании — значит сознательно лишить сотни тысяч людей их голоса», — говорится в сообщении.

Блок также потребовал разъяснений от властей Молдавии и реакции Европейского союза.

В июле 51-летняя Ирина Влах записала рэп-дисс на партию президента республики Майи Санду и на ее партию «Действие и солидарность» (PAS). «Партия PAS yбила Молдову, пусть убираются подобру-поздорову. С ними страна идет к разрушению, PAS, до свидания, без сожаления», — зачитала политик строчки своего рэп-текста.

