В постсоветской стране оппозиция зачитала дисс на проевропейскую власть

В Молдавии 51-летняя представитель оппозиции Влах записала дисс на партию Санду

В Молдавии 51-летняя представитель оппозиции, экс-башкана (глава) Гагаузии Ирина Влах записала рэп-дисс на партию президента республики Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS). Публикация появилась в Telegram-канале политика.

Влах читает текст речитативом под бит на студии, вокруг нее стоят ее сторонники.

«Партия PAS yбила Молдову, пусть убираются по-добру по-здорову. С ними страна идет к разрушению, PAS до свидания, без сожаления», — зачитала политик строчки своего рэп-текста.

Ответа от правящей партии пока не последовало.

Ранее в Молдавии прокурор запросил 9 лет лишения свободы для нынешнего башкана Евгении Гуцул по делу о незаконном финансировании. Обвинение также запросило для нее запрет на пять лет занимать руководящие должности.