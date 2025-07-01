Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:22, 1 июля 2025Бывший СССР

В постсоветской стране оппозиция зачитала дисс на проевропейскую власть

В Молдавии 51-летняя представитель оппозиции Влах записала дисс на партию Санду
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

В Молдавии 51-летняя представитель оппозиции, экс-башкана (глава) Гагаузии Ирина Влах записала рэп-дисс на партию президента республики Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS). Публикация появилась в Telegram-канале политика.

Влах читает текст речитативом под бит на студии, вокруг нее стоят ее сторонники.

«Партия PAS yбила Молдову, пусть убираются по-добру по-здорову. С ними страна идет к разрушению, PAS до свидания, без сожаления», — зачитала политик строчки своего рэп-текста.

Ответа от правящей партии пока не последовало.

Ранее в Молдавии прокурор запросил 9 лет лишения свободы для нынешнего башкана Евгении Гуцул по делу о незаконном финансировании. Обвинение также запросило для нее запрет на пять лет занимать руководящие должности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 100 миллионов. Бывшего замминистра обороны лишили наград и активов

    Обнаруженная женой переписка с другими женщинами едва не стоила россиянину жизни

    Трамп пообещал натравить на Маска «монстра, который съест»

    Второго пилота упавшего под Нижним Новгородом бомбардировщика нашли благодаря одной детали

    Турецкий курорт атаковали клещи

    Высмеявшая девочку-квадробера певица извинилась за оскорбление китайцев

    Школьница отравилась неизвестным веществом на отдыхе в детском лагере и не выжила

    Перечислены снижающие эффективность лекарств напитки

    «У преступления нет национальности». В Госдуме ответили на «всплеск недовольства» в Азербайджане из-за операции в Екатеринбурге

    Трамп обозначил дедлайн еще для одного конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости