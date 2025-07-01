В Молдавии прокурор запросил девять лет лишения свободы для Гуцул

Прокуроры в Молдавии запросили девять лет тюрьмы для главы Гагаузии Гуцул

В Молдавии прокуроры потребовали осудить главу Гагаузии Евгению Гуцул на девять лет лишения свободы по делу о незаконном финансировании с запретом на пять лет занимать руководящие должности. Об этом сообщает ТАСС.

Прокуратура настаивает на аресте Гуцул сразу в суде, если суд одобрит ее запрос. Также сторона обвинения предложила назначить соратнице Гуцул Светлане Попан восемь лет лишения свободы. В заседании объявлен короткий перерыв, после которого слово будет предоставлено защите.

Ранее Гуцул сообщила, что ее судят за призывы к восстановлению отношений с Москвой. Она добавила, что единственное упоминание о ее деле произошло после победы на выборах главы Гагаузии — ей предложили сделку: в обмен на аннулирование уголовного дела Гуцул должна была отказаться от мандата.

До этого адвокат Гуцул Сергей Морару рассказал о намерении Кишинева лишить ее поста главы Гагаузии. Он выразил уверенность, что дело используется молдавскими властями, чтобы препятствовать работе администрации автономии и добиться отстранения Гуцул.